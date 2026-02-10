Из курицы и ананасов делаю не салат, а горячее: рецепт грудки со сметанно-чесночным соусом

Из курицы и ананасов делаю не салат, а горячее. В процессе запекания курица под сметанно-чесночным соусом остается сочной, пропитываясь ароматом чеснока, а кольца ананаса карамелизуются и создают кисло-сладкий соус.

Рецепт: для приготовления понадобится 2 крупные куриные грудки, 1 банка консервированных ананасов, 200 г сметаны (15-20%), 3-4 зубчика чеснока, соль, черный перец. Куриные грудки разрежьте вдоль на две тонкие пластины (как книжку) и слегка отбейте через пленку. Посолите и поперчите с двух сторон. В миске смешайте сметану, пропущенный через пресс чеснок и немного сушеных трав. Разогрейте духовку до 180°C. Выложите куриные пластины в форму. Смажьте их половиной сметанно-чесночной смеси. Положите сверху на каждую куриную пластину по кольцу ананаса. Поверх равномерно распределите оставшуюся сметанную смесь. Запекайте в разогретой духовке 25-30 минут, пока курица не пропечется, а верхний слой не зарумянится.

