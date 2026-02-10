Франция изменит внешнюю политику с приходом к власти адекватных элит, заявил NEWS.ru председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт и участник Изборского клуба Юрий Самонкин. По его словам, нынешняя позиция президента страны Эммануэля Макрона отличается непоследовательностью и сильно зависит от конъюнктуры.

Чтобы Париж начал действовать так, как себя ведут другие европейские страны, например Венгрия, необходимо привести к власти более здравую и адекватную элиту, которая бы полностью осознавала ситуацию. Позиция Макрона меняется в зависимости от обстоятельств. Вчера он говорил об агрессивности действий России, а сегодня заговорил лозунгами Дональда Трампа (президент США. — NEWS.ru) о необходимости мирных инициатив, о том, что нужно договариваться и возвращаться к экономическому сотрудничеству, — сказал Самонкин.

Он добавил, что ключевым фактором, заставляющим французского лидера искать новые подходы, является тяжелая внутренняя экономическая ситуация, усугубляемая энергетическим кризисом. По его мнению, следующая зима окажется для Евросоюза еще более сложной, что заставляет Макрона активно искать дипломатические лазейки для выхода из тупика.

Понятно, что сейчас у Франции достаточно тяжелая внутренняя экономическая ситуация на фоне того, что энергоресурсы практически не поступают в полном объеме, а запасы в хранилищах потихоньку сокращаются. Пережив эту зиму, следующая будет гораздо тяжелее для ЕС и многих стран. Особенно учитывая последствия этого экономического кризиса. Естественно, Макрон ищет лазейки не только для скорейшей остановки боевых действий на Украине и возвращения к адекватному сотрудничеству, но и прекрасно понимает, куда дует ветер в США, — резюмировал Самонкин.

Ранее Макрон заявил, что Трамп предпринимает попытки расчленить Евросоюз. Он отметил, что Вашингтон презирает Европу. Президент Франции добавил, что странам ЕС не стоит пытаться достичь соглашения с США, если против них открыто проявляют агрессию.