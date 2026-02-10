Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом

В Лукоянове в здании детского сада обвалилась крыша, сообщает Pravda-nn.ru со ссылкой на пресс-службу администрации округа. На ремонт потребуется около двух месяцев.

Сообщается, что в момент обрушения здание было пустым — никто не пострадал. Детей планируют временно перевести в другие учреждения.

По предварительным данным, причиной обвала стали продолжительные снегопады — крыша не выдержала давления снежных масс. Сейчас власти ищут подрядчика для проведения ремонтных работ.

Ранее сообщалось, что в Казани в пятиэтажном жилом доме обрушилась кровля над двумя подъездами. В районной администрации сообщили, что угрозы дальнейшего разрушения конструкций нет — сейчас управляющая компания приступила к восстановительным работам.