10 февраля 2026 в 12:54

«Дешевый торг»: в Крыму осудили слова Зеленского о статусе полуострова

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Martyn Wheatley/i-Images/Global Look Press
Слова украинского президента Владимира Зеленского о непризнании Крыма российским — дешевый торг, сказал РИА Новости глава крымского парламента Владимир Константинов. Он отметил, что Зеленский своими заявлениями затягивает переговоры до выборов в Конгресс США.

Слова Зеленского — дешевый торг. Они сознательно делают такие вбросы, выторговывая для себя у Запада новые активы и деньги, — добавил Константинов.

Ранее спикер парламента Крыма заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш может напрямую обратиться в этот регион для получения информации о референдуме 2014 года и праве жителей полуострова на самоопределение. Он добавил, что такие разъяснения могли бы быть предоставлены с полноценным правовым сопровождением.

До этого постпред России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя выразил обеспокоенность в связи со словами генсека ООН, подразумевающими выборочное толкование Устава организации в вопросе Крыма и Донбасса. Дипломат указал на недопустимость позиции, при которой жители Гренландии имеют право на самоопределение, а Крыма и Донбасса — нет.

