«Настоящий рыцарь»: экс-генменеджер «Динамо» об умершем хоккеисте Федорове

Хоккеист Артем Федоров был настоящим бойцом и рыцарем без страха и упрека, заявил NEWS.ru бывший генменеджер сборной России и московского «Динамо» Андрей Сафронов. Он напомнил, что игрок успешно защищал цвета бело-голубых и выигрывал Кубок Братина в Высшей хоккейной лиге. Сафронов выразил соболезнования родным и близким Федорова.

Я очень хорошо знал этого парня. Он стал хорошим профессионалом на глазах, защищал цвета «Динамо», выигрывал в Высшей лиге Кубок Братина. Очень сложно покидать этот мир в 32 года. Артем был настоящим хоккеистом, бойцом, хоть он не обладал внешне большими физическими кондициями. Это был очень сильный духом человек, настоящий рыцарь без страха и упрека, не боящийся никаких силовых приемов, действий со стороны соперника и готов был всегда заступиться за товарища, — заявил Сафронов.

Экс-хоккеист московского «Спартака», «Динамо» и ряда других клубов Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Артем Федоров умер на 33-м году жизни. Причина смерти не раскрывается. Уроженец Воскресенска с 2010 по 2013 год был ключевым нападающим молодежной команды «Химика». В составе студенческой сборной России он завоевал золото Универсиады, а с 2015 по 2023 год сыграл 376 матчей в КХЛ за московское «Динамо», «Салават Юлаев», «Спартак», СКА и ХК «Сочи».