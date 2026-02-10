Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 12:55

Лукашенко заявил о наступлении времени, о котором он давно предупреждал

Лукашенко заявил, что Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.gov.by
Читайте нас в Дзен

Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность с учетом вызовов времени, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, самодостаточным может быть только государство, которое может себя защитить.

Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность, — заявил Лукашенко.

В качестве одной из причин он назвал наращивание военных сил у белорусских границ, по большей части со стороны Польши. Глава государства подчеркнул, что такая тенденция складывается неспроста и настораживает белорусское руководство.

Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах, — указал президент.

Лукашенко также заявлял, что Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года. Во время совещания по развитию ВПК он указал на необходимость дальнейшего укрепления обороны страны.

Белоруссия
Александр Лукашенко
оборона
безопасность
границы
Польша
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
В Сети появилось уникальное фото «самолета Судного дня»
Хурма «пустила корни» в желудке россиянина
Врач связала всплеск венерических инфекций с COVID-19
Telegram начнут ограничивать в России
«Кривлялся, как паяц»: Лавров рассказал об инциденте с Зеленским в Париже
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.