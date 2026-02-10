Лукашенко заявил о наступлении времени, о котором он давно предупреждал

Белоруссии придется укреплять свою обороноспособность с учетом вызовов времени, заявил президент страны Александр Лукашенко. По его словам, которые приводит БелТА, самодостаточным может быть только государство, которое может себя защитить.

Хотим мы или нет, я давно об этом предупреждал белорусский народ, вы тем более знаете об этом, нам придется укреплять нашу обороноспособность, — заявил Лукашенко.

В качестве одной из причин он назвал наращивание военных сил у белорусских границ, по большей части со стороны Польши. Глава государства подчеркнул, что такая тенденция складывается неспроста и настораживает белорусское руководство.

Люди деньги просто так на танки и боеприпасы не тратят. Поэтому в свое время мною было принято решение с учетом специальной военной операции Российской Федерации заняться укреплением нашей обороноспособности еще в более серьезных масштабах, — указал президент.

Лукашенко также заявлял, что Белоруссия должна наладить производство своих ходовых боеприпасов к концу 2026 года. Во время совещания по развитию ВПК он указал на необходимость дальнейшего укрепления обороны страны.