Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой

Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой

Эти оладьи — магически простой и невероятно вкусный рецепт, который раз и навсегда решает проблему непышной выпечки. Его необычность в особой формуле реакции соды и лимонной кислоты прямо в тесте, что создает идеальную воздушную текстуру без дрожжей. Получается потрясающе нежное и ароматное угощение: высокие, пышные и пористые оладьи с аппетитной румяной корочкой и влажной серединкой, которые сохраняют свой объем даже холодными и по вкусу напоминают дрожжевые.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, ванилин по вкусу, 350 грамм муки, чайная ложка соды, четверть чайной ложки лимонной кислоты и треть чайной ложки соли. В глубокой миске смешайте просеянную муку, соду и лимонную кислоту. В другой посуде взбейте яйцо с сахаром, солью и ванилином, затем влейте кефир и перемешайте. Соедините жидкую и сухую части, аккуратно и быстро вымешивая тесто ложкой до однородности — оно должно быть густым, как сметана. Не давая тесту постоять, сразу выкладывайте его столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом. Жарьте на среднем огне под крышкой до появления пузырьков и золотистого низа, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны. Это и есть та самая кулинарная алхимия, которая гарантирует стопроцентный результат.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.