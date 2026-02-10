Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 10:50

Эти оладушки получаются не такими, как у всех: заварные на кефире, вкус совсем другой

Фото: D-NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти оладьи — магически простой и невероятно вкусный рецепт, который раз и навсегда решает проблему непышной выпечки. Его необычность в особой формуле реакции соды и лимонной кислоты прямо в тесте, что создает идеальную воздушную текстуру без дрожжей. Получается потрясающе нежное и ароматное угощение: высокие, пышные и пористые оладьи с аппетитной румяной корочкой и влажной серединкой, которые сохраняют свой объем даже холодными и по вкусу напоминают дрожжевые.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл кефира, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, ванилин по вкусу, 350 грамм муки, чайная ложка соды, четверть чайной ложки лимонной кислоты и треть чайной ложки соли. В глубокой миске смешайте просеянную муку, соду и лимонную кислоту. В другой посуде взбейте яйцо с сахаром, солью и ванилином, затем влейте кефир и перемешайте. Соедините жидкую и сухую части, аккуратно и быстро вымешивая тесто ложкой до однородности — оно должно быть густым, как сметана. Не давая тесту постоять, сразу выкладывайте его столовой ложкой на хорошо разогретую сковороду с маслом. Жарьте на среднем огне под крышкой до появления пузырьков и золотистого низа, затем аккуратно переверните и доведите до готовности с другой стороны. Это и есть та самая кулинарная алхимия, которая гарантирует стопроцентный результат.

Ранее сообщалось, как приготовить итальянский творожный пирог «Торта-ди-ричотта» с изюмом и цукатами.

Проверено редакцией
Читайте также
Беру три чашки кофе и раскладываю по углам — не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак
Общество
Беру три чашки кофе и раскладываю по углам — не нарадуюсь своей хитрости: гениальный лайфхак
Этот творожный крем мажу на блины, бутерброды и использую в тортах: шикарный вариант из 3 продуктов
Общество
Этот творожный крем мажу на блины, бутерброды и использую в тортах: шикарный вариант из 3 продуктов
Заливаю капусту кефиром и добавляю щепотку тмина. Пирог-лепешка для быстрого завтрака: 15 минут и меньше
Общество
Заливаю капусту кефиром и добавляю щепотку тмина. Пирог-лепешка для быстрого завтрака: 15 минут и меньше
Не любите тыкву? Эти оладушки вас переубедят — завтрак для морозного утра: с пользой и всего за 15 минут
Общество
Не любите тыкву? Эти оладушки вас переубедят — завтрак для морозного утра: с пользой и всего за 15 минут
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
Семья и жизнь
Как испечь легкий манник, который не осядет: секрет в температуре
оладьи
рецепты
кулинария
завтраки
кефир
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Глава ФСБ высказался о нападениях в российских школах
Юрист раскрыл нюанс дела с нападением на девушку в московском метро
В ФСБ зафиксировали увеличение атак на объекты энергетики России
Глава ФСБ обвинил Киев в активизации вербовки россиян
Пес больше года прождал в аэропорту погибшего на СВО хозяина
Московский суд постановил, что «первое слово дороже второго»
Самолет резко развернулся в Пулково из-за технического сбоя
В РСТ оценили турпоток россиян на Кубу на фоне кризиса с топливом
Россиянам с болезнями ЖКТ рассказали о режиме питания в Масленицу
Неисправимый педофил: в Костроме семиклассник спас ребенка от изнасилования
Политолог обозначил ключевое условие долгосрочного мира на Украине
Трудовым мигрантам в России готовят новую обязанность
Юрист объяснил, почему могут отказать в налоговом вычете на лечение
Студент умер в душевой и сварился в кипятке
Бабушку напавшего на общежитие в Уфе задержали в суде с опасным предметом
Шарий поднял на смех фигуриста Марсака за слова о Гуменнике
Экономист объяснил, стоит ли брать ипотеку в 2026 году
Россиянин чуть не устроил пожар в МФЦ из-за трусов
Задержанного ФСБ кубанского депутата арестовали по делу о мошенничестве
«Европа будет сметена»: Макрон отчаялся и заявил о предательстве США
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.