Нежные, как лепесток, и такие же тонкие — мой проверный рецепт блинчиков на Масленицу

Возьмите молоко, яйцо и немного муки — и приготовьте блинчики, которые покорят вас своей воздушностью. Это гениально просто: тесто замешивается за минуту, а секрет идеальной тонкости кроется в одном необычном движении при жарке. Получается невероятно нежное, почти прозрачное кружевное полотно с тончайшими, но упругими краями. Каждый блин тает во рту, прекрасно сворачивается с любой начинкой и обладает тем самым идеальным «кружевным» румянцем.

Для приготовления вам понадобится: 500 мл молока, 2 яйца, 200 г муки, щепотка соли, 1 ст. л. сахара и 2 ст. л. растительного масла. Яйца взбейте с солью и сахаром, влейте молоко и перемешайте. Постепенно всыпайте муку, активно размешивая венчиком до исчезновения комочков. В конце влейте масло. Дайте тесту постоять 15 минут. Хорошо разогрейте сухую сковороду. Главный секрет: наливайте тесто половником на горячую поверхность и сразу же, быстрым круговым движением руки, распределяйте его по всей сковороде, создавая тончайший слой.

Жарьте на среднем огне около минуты до появления золотистых пятен, затем аккуратно подденьте лопаткой и переверните на другую сторону на 20-30 секунд. Складывайте готовые блины стопкой, смазывая каждый небольшим кусочком сливочного масла для аромата и мягкости.

