Хурма «пустила корни» в желудке россиянина

Житель Улан-Удэ оказался на операционном столе после того, как съел несколько плодов хурмы и запил их молоком, сообщили в пресс-службе РКБ им. Н.А. Семашко. Инцидент произошел в конце ноября. Тогда у мужчины начались сильные боли в животе, а обследование выявило в желудке фитобезоар — плотный комок из непереваренных растительных волокон.

Пришлось выполнить разрез передней брюшной стенки, разрез желудка и механически извлечь фитобезоар, который, к слову, достиг в размере уже 11х6 см. На сегодня пациент уже восстановился и выписан домой под амбулаторное наблюдение, — говорится в сообщении.

Ранее гастроэнтеролог Светлана Каневская рассказала, что аллергикам и детям до четырех лет не рекомендуется употреблять хурму. Она также предостерегла людей с язвенной болезнью, гастритом, острым колитом и энтеритом. Пациентам, недавно перенесшим операции на желудке или кишечнике, тоже следует отказаться от этого фрукта. Тяжелые и частые запоры, обострения хронического геморроя и медленное опорожнение — еще одни веские противопоказания.