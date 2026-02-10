Зимняя Олимпиада — 2026
10 февраля 2026 в 12:56

Жители Кодинска обратились к губернатору с просьбой после нападения ученицы

В Кодинске попросили Котюкова не увольнять директора после нападения школьницы

Михаил Котюков, губернатор Красноярского края Михаил Котюков, губернатор Красноярского края Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
В городе Кодинск родители учеников школы №4 обратились к губернатору Красноярского края Михаилу Котюкову и министру образования Татьяне Гридасовой с просьбой не увольнять директора учебного заведения Юлию Шикину после нападения подростка, передает Ngs24.ru. Они предложили рассмотреть возможность применения дисциплинарных мер в отношении нее.

По информации издания, из-за возможного ухода Шикиной уже 20 преподавателей подали заявления об увольнении. Родители отмечают, что в городе не хватает школ, поскольку все они уже полностью заполнены. Кроме того, из-за дефицита специалистов в Кежемском районе невозможно быстро найти новых преподавателей. В то же время ученики готовятся к сдаче экзаменов по ОГЭ и ЕГЭ.

Ранее в Кодинске школьница напала с ножом на свою сверстницу. Причиной нападения стал конфликт с учителем. Пострадавшая получила медицинскую помощь. Нападавшую задержали на месте.

До этого сообщалось, что еще одной причиной нападения стало систематическое травление девочки одноклассниками и учителями. По словам знакомых 14-летней школьницы, она планировала отомстить педагогу по химии и биологии, используя нож, который взяла у матери.

