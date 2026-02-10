Зимняя Олимпиада — 2026
Беру баночку горбуши и стакан кефира: проще этого заливного пирога нет — вкусно и бюджетно

Этот заливной пирог — настоящая находка, когда хочется домашней выпечки без лишних затрат и долгой возни. Минимум продуктов, всё смешивается за пару минут, а результат получается настолько вкусным, что пирог исчезает со стола ещё тёплым. Пирог выходит мягким, сочным и очень сытным. Рыбная начинка отлично сочетается с нежным кефирным тестом, а сырная корочка делает выпечку особенно аппетитной.

Ингредиенты: кефир – 1 стакан, яйцо сырое – 1 шт, мука – 1 стакан, сода – 0,5 ч. л., рыбные консервы (горбуша) – 1 банка, яйца отварные – 2 шт, зелень – по вкусу, сыр – 50 г.

Для теста смешивают кефир, яйцо, муку и соду до однородной массы и выливают в форму, смазанную маслом. Рыбу освобождают от лишнего масла и разминают вилкой, добавляют мелко нарезанные отварные яйца и зелень, сыр натирают на мелкой тёрке. Начинку выкладывают в форму поверх теста, оставляя по краям тонкую полоску без начинки. Пирог отправляют в разогретую духовку примерно на 20 минут, затем достают, посыпают сверху сыром и возвращают в духовку ещё на 5 минут до румяной корочки.

