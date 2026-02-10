Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 февраля 2026 в 13:04

«Кривлялся, как паяц»: Лавров рассказал об инциденте с Зеленским в Париже

Лавров: Зеленский «кривлялся, как паяц» после переговоров в Париже в 2019 году

Сергей Лавров Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, проходивших в Париже в 2019 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ. Он напомнил, что тогда Донбассу предлагалось дать особый статус в конституции Украины, что поддержали руководители нескольких стран, но «ничего этого не было сделано».

Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц. <…> Никто и не собирался выполнять эти договоренности и предоставлять особый статус Донбассу, — отметил Лавров.

Российский министр также отмечал, что Белый дом готов содействовать разрешению украинского кризиса путем устранения первопричин конфликта, в том числе отказа Киеву во вступлении в НАТО. По его словам, американцы понимают необходимость решения территориального вопроса на основе нынешних реалий.

Ранее сообщалось, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как указали источники, близкие к ситуации, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.

Россия
МИД РФ
Сергей Лавров
Владимир Зеленский
поведение
Париж
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог ответил, когда Россия и Франция могут восстановить отношения
Военэксперт оценил зависимость ВСУ от системы Starlink
Две страны саботировали новый пакет санкций ЕС против России
HIMARS в Белгороде, 14 погибших, гибель «Скалы»: ВСУ атакуют РФ 10 февраля
Тодоренко заподозрили в «покушении» на убийство
Исполнительница хита «Матушка-земля» разочаровалась в Кадышевой
«Герани» охотятся на авиацию ВСУ: как это возможно, чем их вооружили
Стало известно, сколько можно заработать на сдаче жилья в аренду в Москве
Главврача российской больницы уволили после ареста сына
Россиянин чуть не лишился полной золотых слитков сумки
Военный эксперт назвал неочевидное преимущество американского ВПК
«Никуда не денется»: депутат Рады о масштабах «бусификации» на Украине
Появились шокирующие подробности о прошлом юриста семьи убитого мальчика
Задержанный ТЦК украинец достал гранату вместо паспорта
В России впервые оштрафовали за лайки на YouTube
Строительство объектов ТКО будут контролировать с помощью камер
Москвичей предупредили о рекордных снегопадах
Появились новые подробности дела о разделе имущества Галицких
Крыша рухнула в здании детского сада под Нижним Новгородом
В Соцфонде поделились с россиянами советом о пенсиях
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 1: кто снял маску 8 февраля, кого раскрыли

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева
Общество

Смерть Зеленского, война с НАТО, конец Каллас: пять пророчеств Медведева

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой
Общество

Жена украинского миллиардера покончила с собой в ИВС? Дело Алии Галицкой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.