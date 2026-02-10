«Кривлялся, как паяц»: Лавров рассказал об инциденте с Зеленским в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский «кривлялся, как паяц» на пресс-конференции после переговоров с лидерами России, Франции и Германии, проходивших в Париже в 2019 году, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью НТВ. Он напомнил, что тогда Донбассу предлагалось дать особый статус в конституции Украины, что поддержали руководители нескольких стран, но «ничего этого не было сделано».

Там был Владимир Зеленский, который сидел на пресс-конференции и кривлялся, как паяц. <…> Никто и не собирался выполнять эти договоренности и предоставлять особый статус Донбассу, — отметил Лавров.

Российский министр также отмечал, что Белый дом готов содействовать разрешению украинского кризиса путем устранения первопричин конфликта, в том числе отказа Киеву во вступлении в НАТО. По его словам, американцы понимают необходимость решения территориального вопроса на основе нынешних реалий.

Ранее сообщалось, что Брюссель активно разрабатывает план по ускорению принятия Украины в свой состав. Как указали источники, близкие к ситуации, план можно назвать обратным расширением, так как он предусматривает принятие в блок государств на начальном этапе выполнения критериев для членства в Блоке, а не на завершающем.