Ракетоносцы Ту-95МС совершили 14-часовой полет над Беринговым морем

Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый 14-часовой полет над нейтральными водами Берингова моря, пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ. На отдельных этапах маршрута экипажи сопровождали истребители иностранных государств.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, — сказано в сообщении.

Ранее Ту-95МС выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря продолжительностью более 11 часов. Истребительное сопровождение ракетоносцев в ходе выполнения полетного задания обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

В Ростехе до этого заявили, что истребитель Су-57 успешно совершил первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Агрегат, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией, специально разработан для авиационных комплексов нового поколения.