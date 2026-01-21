Ту-95МС совершили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря продолжительностью более 11 часов, сообщили в Министерстве обороны России. Истребительное сопровождение ракетоносцев в ходе выполнения полетного задания обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации на регулярной основе совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. Все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

