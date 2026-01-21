Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
21 января 2026 в 15:56

Ту-95МС совершили 11-часовой полет над нейтральными водами Японского моря

Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС Фото: Вадим Савицкий / РИА Новости / Министерство обороны РФ
Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет над нейтральными водами Японского моря продолжительностью более 11 часов, сообщили в Министерстве обороны России. Истребительное сопровождение ракетоносцев в ходе выполнения полетного задания обеспечивали экипажи самолетов Су-35С и Су-30СМ Воздушно-космических сил России.

Продолжительность полета составила более 11 часов

В Минобороны напомнили, что экипажи дальней авиации на регулярной основе совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, а также Черного и Балтийского морей. Все полеты авиации ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее в Ростехе заявили, что истребитель Су-57 успешно совершил первый полет с новым двигателем пятого поколения «изделие 177». Этот двигатель, созданный Объединенной двигателестроительной корпорацией, специально разработан для авиационных комплексов нового поколения.

