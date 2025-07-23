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23 июля 2025 в 16:25

Российские Ту-95МС пролетели над водами Берингова моря

Ракетоносцы Ту-95МС Ракетоносцы Ту-95МС Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России совершили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, в общей сложности он длился более 15 часов. Уточняется, что полет ракетоносцев прошел в сопровождении истребителей Су-35С и Су-30СМ.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС дальней авиации ВКС России выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря. Продолжительность полета составила более 15 часов, — говорится в заявлении.

Примечательно, что самолеты дальней авиации осуществили дозаправку топливом прямо во время полета. На некоторых участках ракетоносцы сопровождали истребители других государств.

Ранее обозреватель американского издания The National Interest Брэндон Вайхерт назвал истребитель поколения 4++ Су-35С лучшим российским боевым самолетом. По его словам, самолет пятого поколения Су-57 превосходит Су-35С по характеристикам, однако его боевое применение встречается реже.

Минобороны РФ
ВКС РФ
ракетоносцы
Ту-95МС
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