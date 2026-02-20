Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 15:01

Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали

В Москве задержали 16-летнего студента колледжа за поджог колонки на АЗС

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на АЗС и скрылся, но сотрудники МВД его задержали, сообщила в своем канале в MAX представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. По ее словам, инцидент произошел на Люблинской улице.

Установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа. Для дальнейшего разбирательства юноша доставлен в территориальный отдел полиции, — отметила она.

Ранее сообщалось, что двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Также сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.

АЗС
поджоги
студенты
МВД
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Соцсеть X обжаловала штраф Еврокомиссии в €120 млн за нарушение DSA
Трамп отправил авианосец Gerald Ford к Ирану вопреки риску смертей в ВС
Появились новые подробности исчезновения вертолета с людьми
В Германии рассказали, как Трамп и Мерц относятся друг к другу
Властям России пообещали астрономические доходы за легализацию одного рынка
В стране Юго-Восточной Азии подготовили аэропорты к вспышке вируса Нипах
Психиатр раскрыл, почему прием антидепрессантов вреден без назначения врача
В Европе запустят проект, в котором учтут уроки конфликта на Украине
Дерматолог назвала простой способ ухода за кожей для мужчин
Названа главная опасность умных пылесосов, о которой многие не знают
Суд определил наказание для экс-главы курской корпорации развития
ВСУ пытались атаковать Россию с помощью 12 БПЛА
Три дочки и ни одного сына: муж расправился с женой из-за любовницы
Цены на яйца взлетели во Франции из-за небывалого дефицита
Новозеландский спортсмен госпитализирован после падения на Олимпиаде
В Москве зафиксировали рекордную высоту снежного покрова
SHAMAN раскрыл, на что его вдохновил лед Байкала
Зеленский обратился к Японии с одним предложением
Боец ВС России сравнил натовское оружие и сделал печальные для ВСУ выводы
Залужный нашел неожиданную связь между конфликтом с Россией и Тайсоном
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.