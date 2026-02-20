Пытавшегося скрыться после поджога на АЗС студента задержали В Москве задержали 16-летнего студента колледжа за поджог колонки на АЗС

В Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку на АЗС и скрылся, но сотрудники МВД его задержали, сообщила в своем канале в MAX представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк. По ее словам, инцидент произошел на Люблинской улице.

Установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 16-летний учащийся первого курса технологического колледжа. Для дальнейшего разбирательства юноша доставлен в территориальный отдел полиции, — отметила она.

Ранее сообщалось, что двух подростков приговорили к 6,5 и 7 годам по уголовному делу о поджогах леса в Забайкалье по указанию куратора с Украины. Как передает пресс-служба региональной прокуратуры, несовершеннолетние будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Также сотрудники полиции и ФСБ задержали двух жителей города Буинска по подозрению в поджоге релейных шкафов. Оба фигуранта сознались. Во время осмотра объекта выявлено, что коробка реле была взломана и сгорела, вследствие чего конструкция оказалась полностью разрушена.