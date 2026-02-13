В Электростали 13-летний подросток поджег заправку под влиянием мошенников

В Электростали 13-летний школьник поджег автозаправку из-за мошенников, сообщила представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале. В результате инцидента выгорели две бензоколонки, пострадавших нет.

На АЗС произошло возгорание. В результате происшествия на заправочном комплексе выгорели две бензоколонки, пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Волк отметила, что после инцидента подросток скрылся с места происшествия. Позднее с ним провели допрос, в ходе которого он рассказал о переписках с неизвестными лицами в мессенджере. Они обманом заставили школьника поджечь АЗС. В настоящее время ведется проверка.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд приговорил к 16 годам заключения пенсионера Ивана Зелинского, признанного виновным в поджоге полицейского автомобиля у отдела МВД на Арбате в декабре 2024 года. Мужчина действовал по заданию украинских мошенников.

До этого в Нефтеюганске 16-летний подросток сжег четыре автомобиля, на которых была патриотическая символика. Юноша действовал по указаниям телефонных мошенников.