«Полиция отступает»: в ФРГ ужаснулись ситуацией с мобилизацией в Одессе Berliner Zeitung: сотрудники ТЦК занимаются произволом и зверствами в Одессе

Регулярные злоупотребления и насилие со стороны сотрудников украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) стали главной проблемой в Одессе, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. По их информации, мобилизация проводится с нарушениями и настоящими зверствами со стороны работников военкоматов.

Жители города описывают, что задержания и избиения часто осуществляют мужчины в штатском. Один из собеседников издания заявил, что лично пережил подобное и продолжает наблюдать десятки аналогичных случаев, назвав происходящее унижением человеческого достоинства. По его словам, украинские власти замалчивают эти факты.

Всю грязную работу – преследование или избиение – обычно выполняют мужчины в штатской одежде или сотрудники ТЦК. Полиция в такие моменты отступает и выключает свои нательные видеокамеры, — пожаловался местный житель.

Издание также отмечает, что сложившаяся система порождает коррупцию. Многие украинцы предпочитают просто откупаться от представителей ТЦК, чтобы избежать проблем с мобилизацией, после чего их больше не беспокоят.

Ранее сообщалось, что во Львове сотрудники территориального центра комплектования бросили в снег девушку. Отмечается, что пострадавшая пыталась вызволить из микроавтобуса своего мужчину.