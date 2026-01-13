Атака США на Венесуэлу
13 января 2026 в 07:05

Раскрыт способ доказать, что фото или видео создано нейросетью

Юрист Русяев: в суде реально доказать, что фото или видео создано нейросетью

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подтвердить факт создания фотографии или видеозаписи с использованием нейросети можно в судебном порядке, заявил NEWS.ru основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» юрист Илья Русяев. По его словам, для этого необходимо собрать доказательства и установить источник распространения материала.

Юридически важно разделить две задачи. Первая связана с достоверностью самого материала. Вторая касается установления лица, которое изготовило и распространило контент. Для бизнеса первая задача часто приоритетнее, потому что она позволяет быстрее снять претензии контрагентов и снизить ущерб. Суд оценивает доказательства по совокупности, поэтому нужны фиксация источника и правильная упаковка. Практика начинается с того, что компания закрепляет, где именно размещен контент, под каким аккаунтом и с какой датой публикации. Если материал находится в Сети, оптимальный путь — это нотариальное обеспечение доказательств с осмотром страницы и приложений к ней, — поделился Русяев.

Он подчеркнул важность сохранения исходного файла, если он был получен, и рекомендовал избегать пересылок через мессенджеры. По словам юриста, для цифровых материалов целесообразно фиксировать контрольные суммы, чтобы в суде и при экспертизе было видно, что файл не подвергался изменениям с момента его изъятия.

Следующий слой — это экспертиза. Суду обычно нужны специальные знания, чтобы ответить на вопросы об аутентичности: есть ли следы монтажа, склеек, замен фрагментов, изменения звука, а также признаки синтеза лица или голоса. Техническое исследование и экспертиза видео- и звукозаписей позволяют разобрать метаданные и структуру файла. Для бизнеса сильнее всего работает связка: нотариальная фиксация, сохранение целостности файла, экспертное заключение плюс деловые доказательства, которые показывают невозможность изображенного события, — добавил Русяев.

Он указал, что в качестве доказательств можно использовать логи доступа, записи с пропускных пунктов, геоданные служебного транспорта, расписания встреч, а также документы от подрядчиков и информацию, подтверждающую невозможность находиться на месте съемки в указанное время. Это, по словам Русяева, позволит суду опираться на конкретные факты и уменьшит возможность манипуляций.

Ранее сообщалось, что окружной суд нидерландской провинции Оверэйссел в городе Зволле признал брак недействительным из-за использования сгенерированного нейросетью текста в свадебной речи. В ней не произнесли ключевую фразу о принятии всех юридических обязательств брака.

нейросети
суды
россияне
советы
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
