Хрустящее чудо к чаю! Слоеные бантики с сахаром — легко, быстро, вкусно

Эти бантики — идеальный пример того, как из минимального количества ингредиентов можно получить отличную выпечку. Слоеное тесто и сахар — вот и весь секрет невероятно хрустящей, карамелизированной корочки.

Возьмите 1 упаковку (500 граммов) готового слоеного теста, лучше бездрожжевого. Разморозьте тесто при комнатной температуре.

Раскатайте тесто в прямоугольник толщиной около 3–4 миллиметров. Посыпьте поверхность теста 2–3 столовыми ложками сахарного песка. Слегка прижмите сахар скалкой, чтобы он немного вдавился в тесто.

Теперь переверните пласт теста сахарной стороной вниз и посыпьте вторую сторону таким же количеством сахара. Снова прижмите скалкой.

Начинайте формировать бантики. Сверните тесто с двух противоположных длинных сторон к середине, чтобы они встретились точно в центре пласта. У вас получится плотный двойной рулет.

Нарежьте получившийся двойной рулет на кусочки толщиной примерно 1–1,5 см. Выложите бантики на противень, застеленный пергаментной бумагой. Раскладывайте их на небольшом расстоянии друг от друга, так как тесто немного поднимется и увеличится в ширину.

Выпекайте в духовке, предварительно разогретой до 200 градусов, в течение 10–15 минут. Следите за ними: как только бантики станут пышными и приобретут насыщенный золотисто-карамельный цвет, они готовы.

Подавайте выпечку теплой. Благодаря карамелизированному сахару на дне они получаются невероятно хрустящими!

Совет: для аромата добавьте в сахарный песок 1 чайную ложку молотой корицы перед тем, как посыпать тесто.

