Россиянам рассказали о правилах зимней обрезки деревьев

Лучшим временем для обрезки плодовых деревьев является конец зимы и начало весны, заявил NEWS.ru член комитета Госдумы по бюджету и налогам и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. По его словам, конкретные сроки следует выбирать, ориентируясь на погодные условия и вид культуры.

Для плодовых деревьев в наших садах существует общее правило: лучшим временем для обрезки считается конец зимы и начало весны. Конкретные сроки нужно выбирать, ориентируясь на погоду. Начинать работы стоит, когда дневная температура стабильно поднимается выше нуля градусов и нет сильных морозов. Плодовые деревья, такие как яблони и груши, можно и даже нужно обрезать в конце зимы, например в январе-феврале, так как они хорошо переносят эту процедуру, — пояснил Чаплин.

Он отметил, что обрезку косточковых культур лучше отложить на самый конец зимнего сезона, поскольку это позволит минимизировать для них стресс от морозов. По его словам, соблюдение сроков помогает деревьям быстрее восстановиться и активно начать рост с приходом тепла.

С косточковыми культурами, к которым относятся вишня, слива, а также более теплолюбивые черешня и абрикос, во время обрезки стоит быть осторожнее. Этот процесс лучше отложить на самый конец зимы или начало весны, когда минует угроза сильных морозов. Это помогает деревьям быстрее восстановиться и активно начать рост с наступлением тепла. В более сильный мороз древесина становится хрупкой, а раны на дереве плохо заживают. Для обрезки необходим острый и чистый инструмент — секатор для тонких ветвей и садовая пила для толстых. Начинают обрезку всегда с санитарной части. Также важно правильно делать срез, — резюмировал Чаплин.

