Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле

Двое мужчин скончались после драки в чебоксарском хостеле, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Чувашии. По подозрению в нанесении побоев задержаны два постояльца.

Между несколькими постояльцами хостела в Московском районе г. Чебоксары в процессе совместного распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли двум потерпевшим множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данным NGS42.ru, фигурантами дела стали 42-летний постоялец из Смоленской области и гость из Кемеровской области. Оба в ночь на 10 февраля распивали алкоголь с 62-летним жителем Алтайского края и 48-летним жителем Тюменской области.

В ходе застолья возник конфликт, переросший в драку. Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия тела двух мужчин и задержали их собутыльников.

Следствие квалифицировало действия задержанных как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Обоих заключили под стражу. Следственный комитет уточнил, что ранее фигуранты привлекались к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения дочки погибшего участника СВО в станице Ольгинской. Инцидент произошел прямо в учебном заведении Аксайского района: один из учеников подкараулил девочку у двери класса и с силой ударил ее головой о дверной косяк.