Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
12 февраля 2026 в 11:41

Двое мужчин погибли после драки в чебоксарском хостеле

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Двое мужчин скончались после драки в чебоксарском хостеле, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Чувашии. По подозрению в нанесении побоев задержаны два постояльца.

Между несколькими постояльцами хостела в Московском районе г. Чебоксары в процессе совместного распития спиртного произошел конфликт, в ходе которого фигуранты нанесли двум потерпевшим множество ударов руками и ногами по голове и туловищу. От полученных повреждений потерпевшие скончались на месте происшествия, — говорится в сообщении.

По данным NGS42.ru, фигурантами дела стали 42-летний постоялец из Смоленской области и гость из Кемеровской области. Оба в ночь на 10 февраля распивали алкоголь с 62-летним жителем Алтайского края и 48-летним жителем Тюменской области.

В ходе застолья возник конфликт, переросший в драку. Сотрудники полиции обнаружили на месте происшествия тела двух мужчин и задержали их собутыльников.

Следствие квалифицировало действия задержанных как причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц. Обоих заключили под стражу. Следственный комитет уточнил, что ранее фигуранты привлекались к уголовной ответственности.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве после избиения дочки погибшего участника СВО в станице Ольгинской. Инцидент произошел прямо в учебном заведении Аксайского района: один из учеников подкараулил девочку у двери класса и с силой ударил ее головой о дверной косяк.

драки
убийства
нападения
Чувашия
Чебоксары
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Развивающийся мессенджер»: в Кремле назвали лучшую альтернативу Telegram
Врач перечислила основные симптомы метеочувствительности
«Товарооборота нет»: Песков высказался о возможных пошлинах США из-за Кубы
Получившая срок за воровство француженка выиграла второе золото Олимпиады
Почему не работает Telegram сегодня, 12 февраля: замедление, разблокировка
Гигантская сосулька напугала жителей Петропавловска-Камчатского
Фигурист Энберт оценил шансы Малинина на второе золото Олимпиады-2026
Появились кадры, как САУ Caesar проиграла битву российскому «Ланцету»
Цены на билеты с участием Ефремова взлетели до московской зарплаты
В Кремле пообещали следить за ситуацией с резким ростом тарифов ЖКХ
В МИД раскрыли, почему Европа не даст 250 истребителей Киеву
Нарколог назвал заболевания, повышающие риски развития зависимости
Москалькова вспомнила, как гениальное чутье Падвы спасло человека от тюрьмы
Экономист раскрыл, как мошенники оформляют кредиты по старым номерам
Зеленский приказал составить международные договоры о гарантиях Украине
Песков назвал причину ограничения работы WhatsApp в России
«Скоро сдохнет»: депутат Рады сделал мрачный для Украины прогноз
В Дзержинске назвали последствия новой атаки ВСУ
Психиатр объяснил кардинальные изменения во внешности Галкина и Пугачевой
Финансист ответила, когда снизятся цены на огурцы
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше
Россия

Киев оказался на краю катастрофы, ответ за генерала Алексеева: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.