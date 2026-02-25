Зимняя Олимпиада — 2026
Пельмени станут как в ресторане: что добавить в воду, чтобы вкус стал насыщенным

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Раньше я варила пельмени самым простым способом — вода, соль и всё. Но однажды узнала маленькую хитрость, благодаря которой даже обычные магазинные пельмени становятся намного вкуснее. Секрет в том, чтобы превратить воду в ароматный бульон.

Когда вода в кастрюле уже налита, кроме соли добавьте лавровый лист, несколько горошин чёрного перца и очищенную луковицу. Дайте жидкости закипеть и проварите пару минут, чтобы появился насыщенный аромат. Только после этого опускайте пельмени. Во время варки тесто впитывает бульон, становится более ароматным, а начинка раскрывает вкус. Лук придаёт лёгкую сладость, лавровый лист — аппетитный запах, а перец — приятную пряную нотку. В итоге даже недорогие пельмени получаются такими, будто их приготовили в хорошем кафе. Способ простой, а результат заметен уже с первой ложки.

Ранее сообщалось, что раньше котлеты ассоциировались у меня с брызгами масла и долгой уборкой. Но способ приготовления в духовке полностью изменил моё мнение. Котлеты получаются особенно сочными, нежными и при этом готовятся почти без хлопот.

