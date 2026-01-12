Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
12 января 2026 в 12:00

Классные закуски на чипсах к вину и пиву: простой рецепт вкусняшек без варки и стояния у плиты

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Эти закуски всегда разлетаются первыми — выглядят эффектно, готовятся за минуты и отлично подходят к вину или пиву. Никакой готовки у плиты, только нарезать, смешать и выложить на чипсы.

«Морское искушение». Ингредиенты: плавленый сырок 1 шт. (90–100 г), свежие помидоры 1–2 шт. (150–200 г), крабовые палочки 150 г, укроп 10 г, петрушка 10 г, маслины 6–8 шт., домашний майонез 2–3 ст. л. (40–60 г), чипсы 1 упаковка (80–100 г). Приготовление: крабовые палочки и помидоры нарезаем мелким кубиком, зелень измельчаем. Плавленый сырок натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем. Выкладываем начинку на чипсы, украшаем половинками маслин и подаем сразу.

«Итальяно». Ингредиенты: свежий помидор 1 крупный (150 г), каперсы 1–2 ч. л. (15–20 г), пармезан тертый 40–50 г, чеснок 1 зубчик, домашний майонез 2 ст. л. (40 г), сухие средиземноморские травы ½ ч. л. или свежий базилик 5–7 листьев, слабосоленая семга 80–100 г, чипсы 1 упаковка (80–100 г). Приготовление:
помидор нарезаем мелкими кубиками, семгу — небольшими кусочками. Чеснок мелко измельчаем. Смешиваем помидор, чеснок, каперсы, пармезан и майонез, добавляем травы. Выкладываем массу на чипсы, сверху добавляем семгу, украшаем базиликом и подаем.

«Нежность». Ингредиенты: очищенные креветки 150 г, авокадо 1 шт. (200 г), помидор 1 шт. (120 г), петрушка 10 г, домашний майонез 2–3 ст. л. (40–60 г), чипсы 1 упаковка (80–100 г). Приготовление: креветки мелко нарезаем. Авокадо и помидор режем кубиками, петрушку измельчаем. Соединяем все ингредиенты с майонезом до однородности. Выкладываем начинку на чипсы и сразу подаем к столу.

Ранее мы делились рецептом необычной картошки. Крабовые смешали с копченой грудкой и подпекли, вкус — просто сказка.

Проверено редакцией
Читайте также
Взяла селедку и лаваш: рецепт этой закуски просили все гости — закусочный тортик заменил знаменитую шубу
Общество
Взяла селедку и лаваш: рецепт этой закуски просили все гости — закусочный тортик заменил знаменитую шубу
На замену классическим блюдам готовлю салат с чипсами: знакомые ингредиенты, обалденный вкус
Общество
На замену классическим блюдам готовлю салат с чипсами: знакомые ингредиенты, обалденный вкус
Минус 2 кг за неделю! Готовим легкое рагу — разгружаемся после праздников
Семья и жизнь
Минус 2 кг за неделю! Готовим легкое рагу — разгружаемся после праздников
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину
Общество
В магазине стоит дорого, а дома получается бюджетно и вкусно: печеные перчики с начинкой — лучшая закуска к вину
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
Власть
В Госдуме раскрыли, что происходит с законом о возвращении пива на стадионы
закуска
чипсы
простой рецепт
вино
пиво
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нарколог предупредила о неочевидных последствиях употребления алкоголя
Мужчины разозлились на владельцев бани и подожгли ее
В США указали на конец эпохи однополярного господства
Биткоин подорожал на 5%
Московские врачи спасли пациента с крайне редким заболеванием ушей
«Флаг поставлен в коридоре»: в Гренландии могли закрыть консульство США
Пассажиров двух поездов эвакуировали из-за анонимных сообщений
«Признают в один голос»: в Эстонии забили тревогу из-за нехватки тиров
В ГД ответили, считается ли отправка сотрудника к психиатру дискриминацией
На Западе заявили об окончании «отдыха от истории» для Европы
Экс-тренер «Зенита» раскрыл, кто выиграл от обмена Дивеева на Гонду
В РКН ответили на вопрос о разблокировке Roblox
Трамп иронично высказался об обороноспособности Гренландии
Власти Украины захотели продлить мобилизацию и военное положение
Четыре района Курской области остались без света после удара БПЛА
Питомец из России стал триумфатором рейтинга Всемирной федерации кошек
Российский Су-75 Checkmate готовится к первому полету
Комитет ГД одобрил проект о служивших по контракту в ВС РФ иностранцах
Умер двукратный призер ЧМ по по гребле на байдарках и каноэ
Кинокритик оценил результаты премии «Золотой глобус»
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе
Общество

Ваша духовка создаст идеальный ужин: картофельная запеканка «Французский гратен». Тонкие ломтики в нежном сливочном соусе

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине
Общество

Суп шурпу готовлю так — идеальный зимний вариант: секрет в жареном луке и говядине

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.