Классные закуски на чипсах к вину и пиву: простой рецепт вкусняшек без варки и стояния у плиты

Эти закуски всегда разлетаются первыми — выглядят эффектно, готовятся за минуты и отлично подходят к вину или пиву. Никакой готовки у плиты, только нарезать, смешать и выложить на чипсы.

«Морское искушение». Ингредиенты: плавленый сырок 1 шт. (90–100 г), свежие помидоры 1–2 шт. (150–200 г), крабовые палочки 150 г, укроп 10 г, петрушка 10 г, маслины 6–8 шт., домашний майонез 2–3 ст. л. (40–60 г), чипсы 1 упаковка (80–100 г). Приготовление: крабовые палочки и помидоры нарезаем мелким кубиком, зелень измельчаем. Плавленый сырок натираем на мелкой терке. Соединяем все ингредиенты, заправляем майонезом и перемешиваем. Выкладываем начинку на чипсы, украшаем половинками маслин и подаем сразу.

«Итальяно». Ингредиенты: свежий помидор 1 крупный (150 г), каперсы 1–2 ч. л. (15–20 г), пармезан тертый 40–50 г, чеснок 1 зубчик, домашний майонез 2 ст. л. (40 г), сухие средиземноморские травы ½ ч. л. или свежий базилик 5–7 листьев, слабосоленая семга 80–100 г, чипсы 1 упаковка (80–100 г). Приготовление:

помидор нарезаем мелкими кубиками, семгу — небольшими кусочками. Чеснок мелко измельчаем. Смешиваем помидор, чеснок, каперсы, пармезан и майонез, добавляем травы. Выкладываем массу на чипсы, сверху добавляем семгу, украшаем базиликом и подаем.

«Нежность». Ингредиенты: очищенные креветки 150 г, авокадо 1 шт. (200 г), помидор 1 шт. (120 г), петрушка 10 г, домашний майонез 2–3 ст. л. (40–60 г), чипсы 1 упаковка (80–100 г). Приготовление: креветки мелко нарезаем. Авокадо и помидор режем кубиками, петрушку измельчаем. Соединяем все ингредиенты с майонезом до однородности. Выкладываем начинку на чипсы и сразу подаем к столу.

