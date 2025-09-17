Жители Приморско-Ахтарска увидели «другую планету» на морском дне В Приморско-Ахтарске после отлива обнажилось дно Азовского моря с медузами

В Приморско-Ахтарске жители наблюдали инопланетный пейзаж на месте обнажившегося дна Азовского моря, сообщает издание «Подъем». После сильного отлива вода отошла на сотни метров, открыв просторные участки рыжего песка и полосы голубой воды.

Потом уже был прилив. У нас такое несколько раз в году, никто на это не обращает внимания, ну это нормальная обстановка, — пояснили в администрации города.

Местные жители сравнили вид с поверхностью другой планеты: на дне моря остались многочисленные медузы. В администрации уточнили, что подобные явления связаны с восточным ветром, который может дуть несколько дней подряд, а затем стихать, и вода быстро возвращается. Подобное случается и в зимний период года.

