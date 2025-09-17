Празднование Дня города в Москве
17 сентября 2025 в 16:41

Жители Приморско-Ахтарска увидели «другую планету» на морском дне

В Приморско-Ахтарске после отлива обнажилось дно Азовского моря с медузами

Фото: Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Globaд Look Press

В Приморско-Ахтарске жители наблюдали инопланетный пейзаж на месте обнажившегося дна Азовского моря, сообщает издание «Подъем». После сильного отлива вода отошла на сотни метров, открыв просторные участки рыжего песка и полосы голубой воды.

Потом уже был прилив. У нас такое несколько раз в году, никто на это не обращает внимания, ну это нормальная обстановка, — пояснили в администрации города.

Местные жители сравнили вид с поверхностью другой планеты: на дне моря остались многочисленные медузы. В администрации уточнили, что подобные явления связаны с восточным ветром, который может дуть несколько дней подряд, а затем стихать, и вода быстро возвращается. Подобное случается и в зимний период года.

Ранее жители нескольких регионов России наблюдали северное сияние в ночь на 3 сентября. Атмосферное явление зафиксировали в Ленинградской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах. Эксперты пояснили, что свечение вызвано столкновением заряженных частиц солнечного ветра с молекулами атмосферы Земли.

Азовское море
инопланетяне
россияне
Приморско-Ахтарск
