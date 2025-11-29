Превращаю ряженку и кофе в воздушное суфле — легкий десерт без муки и масла

Это суфле — доказательство того, что десерт может быть и невероятно вкусным, и полезным одновременно. Всего 57 ккал на 100 г, нежная текстура, напоминающая мусс из дорогого ресторана, и приятный кофейный аромат — что может быть лучше для тех, кто следит за фигурой?

10 г желатина заливаю 50 г воды и оставляю на 15 минут для набухания. Затем растворяю на водяной бане или в микроволновке (1,5 минуты), не доводя до кипения. 2 ч. л. кофе или цикория развожу в 30 мл горячей воды.

500 г ряженки смешиваю с кофейной смесью и подсластителем по вкусу. Тонкой струйкой вливаю растворенный желатин, постоянно помешивая. Разливаю по формочкам и убираю в холодильник на 3–4 часа до полного застывания.

