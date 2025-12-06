Думали, чем заменить оливье на Новый год? Попробуйте «Гнездо глухаря» — немного курицы и шампиньонов превращаются в шедевр

Этот салат стал настоящей звездой нашего семейного торжества! Необычная подача в виде гнезда с перепелиными яйцами вызывает восторг у гостей и создает праздничную атмосферу. Хрустящие чипсы, нежная курица, сочные грибы и свежие огурцы создают идеальную гармонию текстур. Сметанная заправка объединяет все компоненты.

400 г куриной грудки отвариваю и нарезаю соломкой. 300 г шампиньонов обжариваю с 1 луковицей на 2 ст. л. оливкового масла до золотистого цвета. 200 г огурцов и 4 вареных яйца нарезаю соломкой. Все ингредиенты смешиваю в миске, заправляю 200 г сметаны или греческого йогурта, солю и перчу по вкусу. Выкладываю салат горкой на блюдо, делаю сверху углубление. Украшаю зеленью, выкладываю чипсы по краям, а в центр аккуратно помещаю 8–10 вареных перепелиных яиц. Сбрызгиваю сладким соусом чили.

