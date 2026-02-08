Зимняя Олимпиада — 2026
08 февраля 2026 в 15:37

МИД раскритиковал бывшую «Ось» за решение по резолюции против нацизма

Захарова: решение бывшей «Оси» по резолюции против нацизма вызывает тревогу

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Россия обеспокоена тем, что Германия, Италия и Япония — бывшие страны «Оси» — не поддержали резолюцию против героизации нацизма, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости. По ее словам, подобные действия вызывают сомнения в искренности этих государств, учитывая их историческую ответственность за развязывание Второй мировой войны и признанные преступления.

Особую тревогу на этом фоне вызывает голосование против резолюции государств — бывших членов «Оси», — сказала дипломат.

Ранее она заявила, что Россия продолжит противодействовать попыткам фальсификации истории и искажению правды о Второй мировой войне. По ее словам, действующая при Совете Европы Обсерватория по преподаванию истории взяла курс на активную украинизацию того, что осталось от роли Российской Федерации в образовательных пособиях.

Кроме того, Захарова отметила, что Москва рассматривает случаи героизации нацизма как элемент идеологического противостояния коллективного Запада против России. По ее словам, именно это явление привело к приходу к власти необандеровских сил на Украине.

Мария Захарова
резолюции
нацизм
Германия
Италия
Япония
