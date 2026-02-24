Харя — картофельный пирог с мясной начинкой: готовлю вместо обеда или ужина — без муки

Харя — это картофельный пирог без муки, где хрустящая корочка скрывает сочную мясную начинку из курицы и капусты, пропитанную соками и ароматами специй. Готовлю его вместо обеда или ужина.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 300 г белокочанной капусты, 1 кг картофеля, 50 г сливочного масла, соль, перец, любимые специи.

Рецепт: куриное филе нарежьте мелкими кубиками, капусту тонко нашинкуйте. Смешайте курицу с капустой, добавьте соль и перец, хорошо перемешайте — это начинка. Картофель натрите на крупной терке, затем отожмите лишний сок руками, чтобы масса стала сухой. Смажьте форму для запекания растительным маслом. Выложите половину картофельной массы на дно и сформируйте бортики по краям, как корзинку. Выложите внутрь всю начинку из курицы и капусты. Сверху накройте оставшимся картофелем, разровняйте, посолите и разложите кусочки сливочного масла по поверхности. Запекайте в разогретой до 190°C духовке 50-60 минут до золотистой хрустящей корочки. Дайте пирогу немного остыть в форме перед подачей, чтобы он лучше держал форму.

Ранее стало известно, как приготовить сладкий рулет из лаваша с яблочно-творожной начинкой.