24 февраля 2026 в 14:09

На суде произошло разоблачение дрейфовавшего два месяца в море человека

У выжившего в Охотском море Пичугина нашли погашенную судимость

Михаил Пичугин, который сумел выжить после двухмесячного дрейфа в Охотском море, в свое время имел судимость за кражу и умышленное повреждение чужого имущества, сообщает корреспондент ТАСС из зала Октябрьского районного суда Улан-Удэ. Прокурор пояснила, что в прошлом мужчину приговорили к семи годам колонии общего режима.

Однако весной 2003 года Железнодорожный районный суд Улан-Удэ заменил оставшийся срок наказания на условный. На данный момент судимость Пичугина полностью погашена.

По приговору Октябрьского районного суда [Улан-Удэ] от 25.08.2000 года [Пичугин] <...> наряду с другими лицами был осужден по п. «б» ч. 3 ст. 158 и ч. 2 ст. 167 УК РФ по совокупности преступлений, — сказала прокурор.

В рамках третьего судебного заседания состоялись допросы ключевых свидетелей по данному делу. Показания дал инспектор ГИМС по Сахалинской области, который занимался регистрацией лодки и двигателя перед выходом в море. Также перед судом выступил житель Москвы. Он отдыхал в Охотском море на собственном судне вместе с семьей Пичугиных и туристами из Иркутска незадолго до трагического отплытия.

Инцидент начался в августе 2024 года. Пичугин вместе со своим братом и 15-летним племянником отправились в плавание. Мужчины использовали резиновую лодку. Во время возвращения у судна вышел из строя двигатель. Из-за поломки лодка более двух месяцев находилась в открытом море без возможности управления. У путешественников не было при себе средств радиосвязи или спутниковых приборов. Родные Пичугин скончались от сильного истощения и холода.

Ранее Наталья Пичугина, мать 15-летнего погибшего во время дрейфа в Охотском море, заявила о виновности его дяди. Женщина подчеркнула, что возражала против поездки сына на автомобиле до мыса Перовского в компании знакомых отца. При этом она добавила, что ей ничего не было известно о планах подростка выйти в море на лодке.

Охотское море
выжившие
суды
приговоры
