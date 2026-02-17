Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 16:07

Под разрушенной взрывом военной комендатурой нашли выжившего

«112»: одного человека спасли из-под завалов военной комендатуры в Сертолово

Одного человека спасли из-под завалов здания военной комендатуры в Сертолово Ленинградской области, где 17 февраля произошел взрыв, передает Telegram-канал «112». Как пишут авторы, пострадавшего осмотрели на месте. Министерство обороны России не комментировало эти сведения.

По информации канала, со спасенным человеком все в порядке. В настоящий момент сотрудники экстренных служб продолжают разбор завалов.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что количество погибших в результате взрыва в здании военной комендатуры увеличилось до трех человек. Как пишут авторы, в момент трагедии обрушилась монолитная плита, которая насмерть придавила одного из находившихся внутри. Минобороны России эти данные пока не комментировали.

До этого «112» писал, что двое человек погибли при взрыве, прогремевшем в здании военной комендатуры. По версии источника, остается угроза дальнейшего обрушения здания. На место происшествия выехали оперативные службы. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Россия
Ленинградская область
взрывы
выжившие
