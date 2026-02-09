Зимняя Олимпиада — 2026
Выживший в Охотском море россиянин частично признал вину в гибели брата

Выживший Михаил Пичугин частично признал вину в гибели брата и племянника

Михаил Пичугин в представлении ИИ Михаил Пичугин в представлении ИИ Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Михаил Пичугин, переживший двухмесячный дрейф в Охотском море, частично признал свою вину в смерти брата и племянника, передает РИА Новости. Ранее он отрицал выдвинутые против него обвинения.

Частично <…> По статье 327 — подделка идентификационных номеров и внесение данных <…> По 263-й [статье], что нарушил, 1,6 мили (предельная дальность выхода в море для маломерного судна. – NEWS.ru). <…> Из-за меня погибли мои родственники, — заявил в суде Пичугин.

В августе 2024 года Пичугин, его брат и племянник отправились на лодке в море, несмотря на ее неисправность. Они выбрали сложный маршрут протяженностью более 100 километров. Во время плавания двигатель лодки вышел из строя, и она начала дрейфовать. В результате этих событий люди погибли от переохлаждения. Сначала скончался подросток, а через несколько недель — его отец. В связи с этим инцидентом против Пичугина было возбуждено уголовное дело.

Ранее Пичугин рассказал, что путешествие было запланировано для его племянника. Он мечтал увидеть китов вживую, поэтому семья решилась на надувной лодке пройти от Сахалина до Шантарских островов и обратно.

