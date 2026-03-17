Больше никакого оливье! Салат «Женский каприз» с печеной морковью и курицей покорит сочетанием текстур и домашнего уюта

Кажется невероятным, как из простых и доступных продуктов — куриной грудки, моркови, яиц и сыра — можно создать такое изысканное многослойное блюдо. Секрет в продуманной технологии: запеченная морковь дарит сладость, а чеснок и грецкие орехи добавляют пикантные акценты, превращая привычные ингредиенты в кулинарный комплимент.

Что понадобится

Куриное филе (грудка) — 300 г, морковь — 2 шт. (средние), яйца — 3 шт., огурец свежий — 1 шт. (крупный), сыр твердый — 100 г, чеснок — 2 зубчика, майонез — 150-200 г, грецкие орехи очищенные — 30 г, соль — по вкусу, зелень и помидоры черри — для украшения.

Как я его готовлю

Заранее отвариваем куриное филе до готовности в подсоленной воде с пряностями, остужаем и разделяем на волокна вилкой. Морковь тщательно моем, запекаем в фольге при 200 °C около 30 минут до мягкости, очищаем и остужаем. Яйца варим вкрутую (8–10 минут после закипания), охлаждаем в ледяной воде и чистим. Куриные волокна смешиваем с одним измельченным зубчиком чеснока и парой столовых ложек майонеза. На дно кулинарного кольца или формы выкладываем первый ровный слой из этой смеси. У огурца удаляем сердцевину с семенами, натираем мякоть на крупной терке, слегка отжимаем и распределяем следующим слоем, покрывая легкой сеточкой майонеза. Яйца разделяем: белки натираем на крупной терке, выкладываем их следующим слоем, слегка солим и наносим майонез. Желтки пока откладываем.

Остывшую морковь натираем на мелкой терке, смешиваем со вторым зубчиком чеснока, щепоткой соли и небольшим количеством майонеза. Аккуратно распределяем этот слой. Сыр натираем на мелкой терке и покрываем им салат, сверху делаем густую сеточку из майонеза.

Финишный штрих: крошим желтки и измельченные грецкие орехи, рассыпая их по поверхности. Даем салату пропитаться в холодильнике 1-2 часа, после чего украшаем зеленью и половинками черри перед подачей.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Дмитрий Демичев
