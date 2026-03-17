Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 марта 2026 в 17:01

Вкуснее жареной и тушеной: запеченная капуста в пакете — поставил в духовку и забыл на полчаса

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Это блюдо — настоящее открытие. Запеченная в пакете капуста получается вкуснее жареной и тушеной! А готовится на раз-два: поставил в духовку и забыл на полчаса.

В рукаве для запекания капуста получается невероятно ароматной, сочной, с легкой карамельной ноткой и нежнейшей текстурой, которая превосходит все известные способы приготовления. Секрет в том, что капуста томится в собственном соку, пропитываясь специями.

Для приготовления понадобится: небольшой кочан капусты (около 1 кг), 2 моркови, луковица, 3-4 ст. л. растительного масла, 1 ст. л. томатной пасты, соль, перец, паприка, тмин или кориандр по желанию.

Рецепт: капусту нашинкуйте, морковь натрите на крупной терке, лук нарежьте полукольцами. В большой миске смешайте все овощи, добавьте масло, томатную пасту, соль и специи. Тщательно перемешайте, чтобы каждый кусочек покрылся заправкой. Переложите смесь в рукав для запекания, завяжите края и сделайте несколько проколов сверху для выхода пара. Выложите пакет на противень и запекайте в разогретой до 200 °C духовке 30–40 минут.

Ранее стало известно, как приготовить капустные котлеты, которые можно есть даже в Великий пост.

Проверено редакцией
капуста
рецепты
ужины
обеды
Дарья Иванова
Д. Иванова
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.