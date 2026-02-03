Микрозелень для новичков: что можно вырастить всего за 5 дней

Микрозелень — это молодые ростки овощей, зелени и злаков, которые срезают на стадии первых настоящих листочков. Несмотря на малый размер, эти крошечные растения содержат в 5–40 раз больше витаминов и минералов, чем взрослые культуры. Вырастить их можно прямо на кухонном подоконнике без особых усилий.

Выращивать микрозелень дома совсем не сложно, даже если вы никогда не имели дела с растениями. Многие культуры готовы к срезке уже через 5–7 дней после посева. Для этого достаточно рассыпать семена на влажную основу, обеспечить свет и регулярно опрыскивать водой. Микрозелень за 5 дней — это реальность, если выбрать быстрорастущие виды.

Самые неприхотливые культуры для новичков:

кресс-салат — рекордсмен по скорости роста, богат йодом и железом, укрепляет иммунитет;

редис — острые ростки с высоким содержанием витамина С, улучшают пищеварение;

горчица — пикантный вкус, много антиоксидантов, поддерживает работу сердца;

рукола — содержит фолиевую кислоту и калий, полезна для нервной системы;

подсолнечник — сладковатые ростки с витаминами Е и группы В, источник растительного белка.

Для старта вам понадобится минимум:

Неглубокие контейнеры или лотки с дренажными отверстиями. Качественные семена и субстрат. В качестве основы подойдут легкий грунт для рассады, кокосовый субстрат или даже обычные бумажные полотенца. Специальная подкормка не требуется — семена содержат достаточно питательных веществ для первых дней роста.

Главное — поддерживать влажность и обеспечить хорошее освещение.

Микрозелень за 5 дней станет отличным началом вашего домашнего огорода. Это просто, быстро и невероятно полезно для здоровья всей семьи!

