Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 января

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 января?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 января

Минобороны РФ сообщило, что в течение прошедшей ночи с 23:00 мск 22 января до 07:00 мск 23 января дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

«Семь БПЛА – над территорией Белгородской области, два БПЛА – над территорией Воронежской области, один БПЛА – над территорией Брянской области, один БПЛА – над территорией Пензенской области, один БПЛА – над территорией Астраханской области», – говорится в сообщении.

Губернатор Пензенской области сообщил, что на нефтебазе в Пензе произошло возгорание в результате атаки БПЛА.

«Около четырех часов утра в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Пензе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет», — рассказал он в своем канале на платформе MАХ.

Отмечается, что на месте работали пожарные расчеты: 46 сотрудников и 14 единиц техники.

Также в ночь на пятницу губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что мирный житель ранен в результате атаки беспилотника ВСУ в селе Архангельском.

«В результате атаки беспилотника ВСУ ранен мирный житель. В районе села Архангельского Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю», — написал Гладков в Telegram-канале.

Уточняется, что мужчине диагностированы минно-взрывная травма, а также слепые осколочные ранения лица, шеи, грудной клетки, живота, рук и ног.

«После оказания необходимой помощи бригада скорой транспортирует его в областную клиническую больницу для дальнейшего обследования и лечения», — заключил губернатор.

Также ночью 23 января сразу в нескольких регионах России была объявлена опасность атаки беспилотников. В частности, соответствующее оповещение могли увидеть жители Пензенской, Воронежской, Самарской, Владимирской и Ивановской областей.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 22 января ВСУ атаковали регионы России 14 дронами. По данным Минобороны, четыре БПЛА сбили над Волгоградской областью, по три — над Крымом и Ростовской областью, два — над Брянской, по одному — над Белгородской и Краснодарским краем.

В местах массовых захоронений в Курской области были обнаружены тела 524 погибших после «вероломного и циничного вторжения украинских вооруженных формирований», сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. По ее словам, из 2173 пропавших без вести курян найдены 1378 человек, 452 по-прежнему остаются в розыске, 343 — погибли.

Омбудсмен также сообщила, что «от атак ВСУ в 2026 году пострадали 227 человек, 56 из них погибли, в том числе трое детей».

Москалькова отметила, что речь идет о гражданском населении. По ее словам, постоянным обстрелам, а также массовым атакам с использованием беспилотных летательных аппаратов и FPV-дронов ВСУ чаще всего подвергаются приграничные регионы. В зоне наибольшего риска — Воронежская, Херсонская (на левом берегу Днепра), Брянская и Курская области.

Три мирных жителя получили ранения в результате налета БПЛА на Херсонскую область, написал в Telegram-канале глава региона Владимир Сальдо.

«В Каховке в результате атаки беспилотника пострадали супруги 1953 и 1954 годов рождения. Кроме того, удар по автомобилю привел к ранению мужчины 1982 года рождения. Все пострадавшие госпитализированы в Каховскую ЦРБ», — сказал он.

Сальдо также сообщил, что в Раденске сброшенный с дрона боеприпас повредил частный жилой дом, а в поселке Новогригоровка пострадало неэксплуатируемое здание. По словам главы региона, в течение суток ВСУ обстреливали Алешки, Голую Пристань, Днепряны, Заплаву, Казачьи Лагеря, Костогрызово, Нечаево, Новую Маячку, Песчановку, Подстепное, Пролетарку, Саги, Солонцы и Старую Збурьевку. В Минобороны не комментировали информацию об ударах противника по Херсонской области.

Жители освобожденного Красноармейска предоставили множество свидетельств о зверствах ВСУ, заявил участник СВО, член Общественной палаты (ОП) РФ Максим Григорьев. По его словам, в дом к 72-летней женщине зашел бандеровец и стал стрелять. Военный объяснил свои действия тем, что «его мама сможет спать спокойно».

«Много убивали ВСУ. Заходили в подвалы и убивали. Один сосед, мужчина в районе 50, так и остался в подвале. Его нашли соседи на стуле с простреленными коленями и отрезанными ушами», — привел член ОП слова другой пострадавшей.

Еще один мирный житель рассказал, что украинские военные говорили о прямом приказе разрушить город и уничтожить мирное население.

«Может быть, они это делают со зла к нам? Как они нас только ни обзывали: мы и „русня“, и „ждуны“. Скорее всего, все это делают от бешеной ненависти к нам, к русским», — предположил свидетель.

