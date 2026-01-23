Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьера одной страны

Президент США Дональд Трамп отозвал приглашение в Совет мира у премьер-министра Канады Марка Карни. Свое решение он обнародовал в социальной сети Truth Social без объяснения причин.

Примите это письмо как официальное уведомление о том, что Совет мира отзывает направленное вам приглашение о присоединении Канады к тому, что станет самым престижным советом лидеров, которые когда-либо были, — написал республиканец.

Отношения между американским и канадским лидерами давно отличаются напряженностью. Поводом для новой размолвки, по мнению наблюдателей, могла стать недавняя позиция Карни. На прошлой неделе он поддержал право Дании и Гренландии самостоятельно решать судьбу острова, что могло не понравиться Трампу. Тем более, что ранее американский лидер неоднократно резко критиковал Канаду, вплоть до угроз поглощения ее в качестве «51-го штата».

Ранее стало известно, что Белый дом допустил курьезную ошибку, включив Бельгию в состав инициированного президентом США Совета мира. Брюссель экстренно опроверг эту информацию, заявив, что не присоединялся к проекту.