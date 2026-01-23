Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
23 января 2026 в 03:21

Белый дом ошибочно внес европейскую страну в состав Совета мира

NBS: Белый дом ошибочно внес Бельгию в состав Совета мира

Флаг Бельгии Флаг Бельгии Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Белый дом допустил курьезную ошибку, включив Бельгию в состав инициированного президентом США Дональдом Трампом Совета мира, передает NBC News. Брюссель экстренно опроверг эту информацию, заявив, что не присоединялся к проекту.

По сведениям телеканала, Бельгия изначально дала согласие на участие, но позже отозвала его в последний момент. Министр иностранных дел страны Максим Прево выступил с опровержением в социальной сети X, прямо указав на ошибку американской администрации.

Бельгия не подписывала устав Совета мира. Это утверждение неверно, — заявил Прево.

По словам министра, у его страны, как и у многих европейских государств, есть сомнения по поводу этой инициативы. Брюссель хочет «общего и скоординированного европейского ответа», подчеркнул Прево. На данный момент из всех стран Евросоюза к новой структуре, предложенной Трампом, присоединились лишь Болгария и Венгрия.

Ранее американский лидер положительно оценил инициативу своего российского коллеги Владимира Путина о внесении РФ взноса в Совет мира в размере $1 млрд (77 млрд рублей) из заблокированных активов. Как уточнил республиканец, предложение использовать замороженные на Западе средства является весьма интересным.

