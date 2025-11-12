Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 ноября 2025 в 13:51

Минобороны представило эмблему нового вида войск российской армии

На эмблеме войск беспилотных систем изображены скрещенные стрела и меч

Подготовка операторов fpv-дронов в центре БПЛА ЦВО в Донецкой народной республике Подготовка операторов fpv-дронов в центре БПЛА ЦВО в Донецкой народной республике Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Эмблема войск беспилотных систем представляет собой скрещенные стрелу и меч, на их пересечении находится крылатая микросхема, увенчанная звездой, следует из сообщения Минобороны РФ. Ведомство также поделилось видеороликом, в котором показаны действия подразделений нового рода войск.

На видео зафиксирован эпизод уничтожения пикапа, в котором находились военнослужащие ВСУ. Атака была осуществлена с помощью FPV-дрона модели «Воган-15», принадлежащего подразделению войск беспилотных систем группировки «Запад».

Ранее замначальника войск беспилотных систем, полковник Сергей Иштуганов сообщил военкору Александру Коцу, что в ВС РФ созданы войска беспилотных систем с полностью сформированной структурой, назначенным руководителем и органами управления на всех уровнях. Созданы штатные полки и подразделения, которые действуют по единому плану и взаимодействуют с другими группировками войск.

До этого сообщалось, что наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США вошли в новое подразделение беспилотных систем ВСУ «Флэш». Один из участников подразделения рассказал, что при отборе основное внимание уделяется владению английским языком, а опыт военной службы не обязателен.

Минобороны РФ
войска
БПЛА
эмблемы
