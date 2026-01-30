Зимняя Олимпиада — 2026
30 января 2026 в 10:54

Мужчина в костюме Бэтмена пришел на городской совет

В США мужчина в костюме Бэтмена выступил против сотрудничества с ICE

В калифорнийском городе Санта-Клара мужчина пришел на совет местных властей в костюме Бэтмена, сообщает SFGATE. Он осудил руководство города за сотрудничество с агентами ICE (Иммиграционной таможенной службы) во время подготовки к проведению Супербоула.

Мужчина заявил, что власти подвергают местных жителей опасности, разрешая агентам ICE находиться в городе. Он также призвал не оказывать федеральной службе содействие на городском уровне.

Ранее в Миннеаполисе сотрудник ICE открыл огонь по вооруженному человеку. По предварительным данным, мужчина погиб. Местные власти были уведомлены о произошедшем. В Миннеаполисе проходили митинги и столкновения с полицией на фоне аналогичного случая с участием агентов ICE.

Беспорядки продолжались на протяжении недели. Во время стычек обе стороны использовали дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Также митинги прошли в Нью-Йорке. Участники акции прошли маршем к штаб-квартире ICE и потребовали вывести служащих этой службы с улиц.

