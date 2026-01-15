Появились кадры уличных боев между протестующими и силовиками в США В Миннеаполисе массовые протесты переросли в уличные бои с силовиками

В Миннеаполисе на протяжении уже целой недели продолжаются ожесточенные уличные столкновения между протестующими и силовиками, сообщает Euronews. Во время стычек обе стороны используют дубинки, пиротехнику и слезоточивый газ. Очевидцы сообщают, что находят на тротуарах гильзы от боевого оружия.

Протесты вспыхнули с новой силой из-за инцидента с сотрудниками иммиграционной и таможенной полиции США (ICE). Они подстрелили венесуэльского мигранта, который, по их данным, напал на полицейских с лопатой во время задержания. Мужчина получил ранение в ногу, после чего его госпитализировали.

Ранее сотрудник Иммиграционной и таможенной службы США (ICE) застрелил женщину в Миннеаполисе. По данным журналистов, инцидент произошел во время операции по борьбе с нелегальной иммиграцией. Женщина за рулем автомобиля пыталась скрыться и, по предварительной информации, направила машину на силовиков.

После этого в Нью-Йорке жители вышли на митинг. Участники акции прошли маршем к штаб-квартире ICE. Они потребовали вывести служащих этой службы с улиц. Некоторые демонстранты заявили, что подобные действия властей стали предательством. Часть митингующих также высказалась против военной операции США в Венесуэле.