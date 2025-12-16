Новый год-2026
16 декабря 2025 в 10:40

В МИД России раскрыли хитрый трюк Европы с миром на Украине

Мирошник: ЕС хочет дать Украине передышку вместо мира

Европейские союзники украинского главы Владимира Зеленского не заинтересованы в реальных переговорах по урегулированию кризиса, стремясь подменить мирный договор временной передышкой для Киева, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник в эфире «Соловьев Live». Дипломат подчеркнул, что позиция Европы сводится к контролю над Украиной и подготовке к новому вооруженному противостоянию.

Ничего другого для европейских партнеров Зеленского или украинской диктатуры на сегодняшний день нет. Поэтому попытка всячески подменить название «мирный договор» просто передышкой на какой-то период <…> — вот это позиция Европы, — сказал дипломат.

Ранее лидеры Евросоюза выступили с заявлением о гарантиях безопасности для Украины и мерах по урегулированию кризиса. В числе предложенных мер — направление в страну многонационального контингента и поддержание численности украинской армии на уровне не менее 800 тыс. человек.

Кроме того, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не будет участвовать в возможных многонациональных силах на Украине. При этом он допустил, что страна может взять на себя функции логистического хаба, но лишь вынужденно, в силу сложившихся обстоятельств

