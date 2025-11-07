Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:54

Российский генерал заявил о победе России в СВО

Генерал-лейтенант Алаудинов заявил о победе России в СВО

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия уже одержала победу в ходе специальной военной операции, заявил генерал-лейтенант ВС России, командир подразделения «Ахмат» Апти Алаудинов. Теперь важно юридически закрепить достигнутые результаты, сообщил он Telegram-каналу «Россия — страна героев!».

Мы должны понимать, что Победа в СВО — ответ однозначный: мы победили. Да, нам предстоит еще много сделать. Де-факто есть, де-юре — еще надо поработать, — отметил Алаудинов.

Ранее Алаудинов отмечал, что ключевой задачей Вооруженных сил России в рамках СВО является освобождение максимальной территории. По его словам, это позволит сформировать кейс, который обеспечит Москве наилучшие позиции в случае завершения украинского конфликта дипломатическим путем.

До этого Алаудинов заявил, что Россия не желает войны, но вынуждена защищаться от всего блока Североатлантического альянса. Командир спецназа «Ахмат» призвал жителей США понять эту позицию.

В интервью NEWS.ru Алаудинов назвал президента США Дональда Трампа несамостоятельным политиком. По его мнению, главой Белого дома управляют лидеры транснациональных корпораций, сам же он не принимает решений.

Апти Алаудинов
ВС РФ
СВО
спецоперация
