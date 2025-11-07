Военкор раскрыл цели ночных ударов по Украине

Энергетическая инфраструктура и объекты транспортной логистики стали целями ночных ударов российских войск по Украине, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный в Telegram-канале. По его словам, был атакован железнодорожный узел в городе Каменское в Днепропетровской области, объекты энергетики под Одессой и пункт временной дислокации ВСУ на Слобожанщине. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Энергетика и транспортная логистика противника стали целями для ударов ВС РФ минувшей ночью. Среди пораженных объектов ж/д инфраструктура в Каменском Днепропетровской области, объекты энергетики в Одесской и ПВД противника на Слобожанщине, — написал Поддубный.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что российские войска в ночь на 6 ноября нанесли удар по пограничной заставе в Одесской области, где ранее фиксировались бойцы ВСУ, в том числе иностранные наемники. По его информации, также был атакован пункт отправки безэкипажных катеров в поселке Черноморское. Минобороны РФ также не комментировало эти сведения.