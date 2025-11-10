Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 12:10

Алаудинов рассказал о значимости «Ахмата» на СВО

Алаудинов: «Ахмат» никогда не прятался за кем-либо и выполнял все задачи на СВО

Апти Алаудинов Апти Алаудинов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Спецназ «Ахмат» никогда не прятался за кем-либо в зоне специальной военной операции и выполнял все поставленные задачи, заявил командир подразделения Апти Алаудинов в своем Telegram-канале. По его словам, бойцы участвовали в ключевых операциях и неоднократно оказывались на передовой.

Мы всегда находились на первой линии, — подчеркнул генерал.

Алаудинов отметил, что подразделение заняло множество населенных пунктов, участвовало в отражении украинского контрнаступления и изгнании ВСУ из Курской области. Военный также добавил, что противник регулярно пытается дискредитировать «Ахмат» и тратит на это большие ресурсы. По его мнению, такие попытки лишь подтверждают важность подразделения.

Ранее медсестра с позывным Вата перевелась из госпиталя Минобороны в подразделение спецназа «Ахмат», чтобы служить вместе с бойцом, за которым ухаживала после его ранения. Позднее они поженились. Тогда командиры пошли навстречу паре, оформив перевод в марте 2023 года. С тех пор оба супруга несут службу в батальоне «Ваха», где девушка успешно справляется с новыми обязанностями.

Ахмат
Апти Алаудинов
СВО
ВС РФ
