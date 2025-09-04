Раскрыты национальности погибших при падении фуникулера граждан При падении фуникулера в Лиссабоне погибли граждане 10 стран

Жертвами инцидента с фуникулером «Глория» в Лиссабоне стали граждане 10 государств, сообщает издание Observador. При сходе вагонетки с рельсов погибли четыре португальца, два гражданина Германии, испанец, кореец, житель Кабо-Верде, канадец, итальянец, француз, швейцарец и марокканец.

По данным издания, всего погибли 17 человек — семь мужчин и восемь женщин. Пол еще двух человек предстоит определить специалистам.

Ранее стало известно, что фуникулер курсировал между площадью Рештаурадориш и парком Жардим де Сан-Педро-де-Алькантара. Вагонетка сошла с рельсов после обрыва троса, упала с большой высоты и столкнулась со стеной здания. По данным правоохранительных органов, в момент аварии внутри вагонетки находились 42 человека. Власти города объявили трехдневный траур.

