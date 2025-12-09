ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 10:16

Фигурантами дела о взятках бывшего мэра Красноярска стали 12 человек

Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы Мэр Красноярска Владислав Логинов на заседании в Басманном суде Москвы Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Сразу 12 человек проходят по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщил на пресс-конференции прокурор Красноярского края Роман Тютюник. По его словам, которые приводит ТАСС, среди фигурантов также есть чиновники. При этом расследование продолжается.

12 человек проходят [по делу Логинова]. Среди них есть чиновники. <…> Проверочные мероприятия проведены в целом не только в администрации Красноярска, но и на территории Красноярского края. <…> Центральный аппарат продолжает расследование, — сказал Тютюник.

После задержания в Красноярске Логинова этапировали в Москву. Басманный районный суд столицы арестовал его по обвинению во взятке на сумму более 180 млн рублей. Через некоторое время Логинов подал в городской совет заявление об отставке.

Ранее бывший мэр Иванова Александр Шаботинский был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании Шаботинскому меры пресечения в виде заключения под стражу.

Красноярск
Красноярский край
взятки
суды
мошенничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Западе прогнозируют выход США из НАТО и сближение с Россией
Житель Саратова оформил кредитку на родственника и перевел деньги себе
Украине предрекли скорый крах при связанном с Трампом условии
Риелторов хотят обязать страховать ответственность на полмиллиона рублей
Зеленский прибыл в Рим
В ГД объяснили обнуление налога на выплаты работникам при рождении ребенка
Подросток вышел из дома и бесследно исчез в Челябинской области
Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике
Один шаг Путина потряс сразу несколько стран Запада
Муфтии призвали мусульман отказаться от намазов в толпе
Пленум ВС отменил постановление об Европейской конвенции по правам человека
Депутата Госдумы захотели отправить за решетку в одной стране
В Гатчине мужчина схватил школьника за горло и попытался увести в подъезд
Офтальмолог назвала тревожные причины «мушек» перед глазами
Злоумышленники незаконно продали лекарства на сумму более 200 млн рублей
Волчанск, Гришино, Северск: хорошие и плохие новости фронта СВО 9 декабря
В Госдуме объяснили истинную причину забастовки нардепа Безуглой
Четыре туриста погибли из-за волны-убийцы на популярном курорте
Огород на подоконнике зимой: какие растения забрать с участка домой?
Собянин рассказал, какой транспорт можно оплатить с помощью биометрии
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.