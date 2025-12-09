Фигурантами дела о взятках бывшего мэра Красноярска стали 12 человек

Сразу 12 человек проходят по делу о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова, сообщил на пресс-конференции прокурор Красноярского края Роман Тютюник. По его словам, которые приводит ТАСС, среди фигурантов также есть чиновники. При этом расследование продолжается.

12 человек проходят [по делу Логинова]. Среди них есть чиновники. <…> Проверочные мероприятия проведены в целом не только в администрации Красноярска, но и на территории Красноярского края. <…> Центральный аппарат продолжает расследование, — сказал Тютюник.

После задержания в Красноярске Логинова этапировали в Москву. Басманный районный суд столицы арестовал его по обвинению во взятке на сумму более 180 млн рублей. Через некоторое время Логинов подал в городской совет заявление об отставке.

Ранее бывший мэр Иванова Александр Шаботинский был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий. Против него возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании Шаботинскому меры пресечения в виде заключения под стражу.