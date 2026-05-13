Этот айс-ти с жасмином и ванилью — глоток восточной сказки. Персиковый сироп и ледяная свежесть подарят наслаждение в зной

Этот айс-ти с жасмином и ванилью — глоток восточной сказки. Персиковый сироп и ледяная свежесть подарят наслаждение в зной

Устали от магазинных сладких напитков? Холодный жасминовый чай с ванилью и персиковым сиропом готовится проще простого, а по вкусу не уступает ресторанным лимонадам. Идеальный вариант для летнего меню.

Что понадобится

Жасминовый зеленый чай — 2 ч. л., стручок ванили — 1 шт., вода фильтрованная — 1 л, персиковый сироп — 3–4 ст. л.

Как готовлю

Стручок ванили разрезаю вдоль острым ножом, а затем поперек на 3–4 части. В ковшике нагреваю воду до 80–85°C — ни в коем случае не даю закипеть, иначе чай будет горчить.

Прогреваю заварочный чайник, насыпаю в него жасминовый чай и добавляю кусочки ванили. Заливаю горячей водой, накрываю полотенцем и настаиваю ровно 5 минут.

После полного остывания процеживаю напиток через мелкое сито, вливаю персиковый сироп и тщательно перемешиваю.

Убираю в холодильник минимум на 1 час — чем дольше стоит, тем глубже раскрывается аромат. Подаю со льдом, при желании украшаю долькой лимона или веточкой мяты.

Ранее сообщалось о рецепте чая, который взбодрит даже лучше, чем кофе. Этот напиток станет вашим спасением в напряженные дни.