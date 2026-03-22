Ближневосточный конфликт подпортил планы ЕЦБ на рост ЕЦБ ждет замедления роста экономики в 2026 году из-за ближневосточного конфликта

Европейский центробанк прогнозирует замедление экономического роста в 2026 году, передает «Коммерсант». Причиной стали последствия конфликта на Ближнем Востоке.

По данным ЕЦБ, война спровоцировала резкий рост цен на нефть и газ. Кроме того, она усилила общую неопределенность в мировой экономике.

В среднесрочной перспективе регулятор рассчитывает на восстановление за счет внутреннего спроса. Драйверами должны стать рост реальных доходов населения и устойчивый рынок труда.

Ранее сообщалось, что темпы роста экономики Евросоюза за последние пять лет существенно ослабли под влиянием украинского конфликта. В источнике отмечается, что также сыграли роль торговые войны при президенте США Дональде Трампе и энергетический кризис.

До этого стало известно: европейские страны могут радикально пересмотреть отношение к России и отказаться от поддержки Украины из-за последствий ближневосточного кризиса, полагают аналитики. В опубликованном материале отмечается, что рост цен на энергоресурсы и увеличение себестоимости производства удобрений и гелия в странах Ближнего Востока сократят совокупный спрос в мире и нанесут серьезный удар по глобальной экономике.