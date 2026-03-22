На Украине спрогнозировали отказ ЕС от поддержки Киева «Страна.ua»: энергокризис может подтолкнуть Европу к отказу от поддержки Украины

Европейские страны могут радикально пересмотреть отношение к России и отказаться от поддержки Украины из-за последствий ближневосточного кризиса, полагают аналитики украинского издания «Страна.ua». В опубликованном материале отмечается, что рост цен на энергоресурсы и увеличение себестоимости производства удобрений и гелия в странах Ближнего Востока сократят совокупный спрос в мире и нанесут серьезный удар по глобальной экономике.

По оценке экспертов, крупные державы, включая Россию и США, смогут пережить этот кризис с минимальными потерями, тогда как для Европы последствия окажутся катастрофическими. Аналитики допускают, что именно экономический шок может подтолкнуть Брюссель к отказу от прежней политики в отношении Киева.

Ранее евродепутат от Бельгии Руди Кеннес заявил, что энергетический кризис, спровоцированный ближневосточным конфликтом, способен вызвать в Евросоюзе серьезные трудности и рост социальной напряженности. По словам политика, последствия кризиса будут ощущаться не месяцами, а годами, а внутренние разногласия в объединении будут только нарастать.